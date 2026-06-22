Von wegen Baustellenfrust Warum Anlieger in Klingelbach zufrieden sind Uschi Weidner 22.06.2026, 14:00 Uhr

i Von links: Vor dem Anwesen von Günter Ebertshäuser, Kirchstraße 19, trafen sich zu einem Samstagmorgen-Plausch Rudi Uthe, Kirchstraße 22, und Kurt Weber. Kurt Weber wohnt mit seiner Familie im Breitebacher Feld 2. Das ist ein Neubaugebiet in Klingelbach. Auch Volker Strack aus der Kirchstraße 23a und Rosi Schütz aus der Gartenstraße 3 (beide nicht im Bild) stimmten in die lobenden Worte für die Straßenbaumaßnahmen ein. Uschi Weidner

Drei Straßen werden gleichzeitig aufgerissen: Das kann in einem kleinen Ort für Verkehrschaos und Frust sorgen. Oder auch nicht, wie das Beispiel Klingelbach zeigt.

In Klingelbach werden seit Dezember die Gartenstraße, die Straße „Auf dem Bangert“ und die Kirchstraße samt Kanalisation erneuert und ausgebaut. „Auf dem Bangert“ ist bereits fertig. Um ein Stimmungsbild einzufangen, hat unsere Zeitung das Gespräch mit den Menschen vor Ort gesucht – und trafen in allen drei betroffenen Straßen auf eine bemerkenswerte Einigkeit.







Artikel teilen

Artikel teilen