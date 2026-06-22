Drei Straßen werden gleichzeitig aufgerissen: Das kann in einem kleinen Ort für Verkehrschaos und Frust sorgen. Oder auch nicht, wie das Beispiel Klingelbach zeigt.
Lesezeit 2 Minuten
In Klingelbach werden seit Dezember die Gartenstraße, die Straße „Auf dem Bangert“ und die Kirchstraße samt Kanalisation erneuert und ausgebaut. „Auf dem Bangert“ ist bereits fertig. Um ein Stimmungsbild einzufangen, hat unsere Zeitung das Gespräch mit den Menschen vor Ort gesucht – und trafen in allen drei betroffenen Straßen auf eine bemerkenswerte Einigkeit.