Rhein-Lahn Warnstreiks der IG Metall Koblenz: Drohen auch im Rhein-Lahn-Kreis Arbeitsniederlegungen? red/frö 24.10.2024, 00:00 Uhr

i Am Freitag unterstützten die Mitarbeiter von Eaton in Holzhausen mit einer Fackelaktion die Forderungen ihrer Gewerkschaft IG Metall. IG Metall

Bereits bei zwei Verhandlungsrunden wurden sich Arbeitgeber und die IG-Metaller nicht einig. Nun wagt man am 31. Oktober einen weiteren Versuch. Sie fordern 7 Prozent mehr Geld und weitere maßnahmen. Bereits ab dem 29. Oktober ruft die Gewerkschaft zu Warnstreiks aus. Was droht der Region, wenn die nächste Runde platzt?

Mit Bannern und Fackeln standen sie am vergangenen Freitag ab 4 Uhr auf vielen Kreisverkehren und öffentlichen Plätzen der Region, so auch bei Eaton in Holzhausen an der Haide: die IG-Metaller mit ihrer Botschaft an die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen