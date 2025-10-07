Meinung zur Gesundheitspolitik Warkens Primärarztprinzip ist bevormundend 07.10.2025, 15:00 Uhr

Eine Umfrage unter Ärzten im Rhein-Lahn-Kreis und im Rhein-Hunsrück-Kreis zeigt, das neue Primärarztprinzip ist nicht unumstritten. Doch für manche ist es auch bevormundend, meint Redakteur Till Kronsfoth.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant für gesetzlich Versicherte die Einführung eines sogenannten „Primärarztprinzips“. Dies würde bedeuten, dass ein Patient nicht mehr eigenständig einen Facharzt aufsuchen dürfte, bevor der Hausarzt entschieden hat, wohin der Patient seiner Meinung nach überwiesen werden sollte.







