Prominenter Leerstand Wann wird das Katzenelbogener Schloss „wachgeküsst“? Johannes Koenig 14.02.2026, 06:00 Uhr

i Etwas verwunschen hinter Büschen und Bäumen wirkt das Katzenelnbogener Schloss im Sommer schon. Johannes Koenig (Archiv)

Leerstände gibt es in Groß und Klein. Das Katzenelnbogener Schloss gehört definitiv zur ersten Kategorie. Entsprechend groß müsste die Lösung sein. Trotzdem geht es erst einmal mit kleineren Schritten los.

Von diesem einen Abend vor 20 Jahren schwärmt Markus Wirth immer noch: Damals war der Limburger Bauingenieur zusammen mit seinem Büro zu einem Rittermahl in der damaligen Gaststätte im Katzenelnbogener Schloss eingekehrt. Serviert wurden so klangvolle Gerichte wie eine „Schippe Dreck“ oder ein „Burgknochen“.







