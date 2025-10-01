Wie soll der neue Weg heißen? Wandern: Braubach sucht Namen für seine Loreleyspuren 01.10.2025, 12:00 Uhr

i Von der Kerkertserplatte hat man einen traumhaften Blick auf die Marksburg und ins Mittelrheintal. Bastian Clos

Braubach erweitert sein Wanderangebot: Ein neuer Qualitätsweg soll die Marksburgstadt bereichern und Teil der „Loreleyspuren“ werden. Jetzt läuft die Suche nach einem passenden Namen für die Traumtour.

Es soll ein Projekt mit Strahlkraft weit über Stadtgrenzen und Region hinaus werden: Im Sommer hat sich die Loreley Touristik auf den Weg gemacht, die schönsten Wanderwege in der Region unter dem Titel Loreleyspuren zusammenzufassen, um diese auf einer Karte zusammenzufassen und professionell zu bewerben.







