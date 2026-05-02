Zollhaus: Nicht nur für Hexen Walpurgisnacht im Kreml bleibt Publikumsmagnet Christopher Kahl 02.05.2026, 06:00 Uhr

i Die „Vokuhilas" heizten dem Publikum der Walpurgisnacht im Kreml Kulturhaus mit 80er Hits und NDW-Klassikern ordentlich ein. Christopher Kahl

Jahr für Jahr erfreut sich die Walpurgisnacht im Kulturhaus Kreml in Zollhausgroßer Beliebtheit. Auch dieses Jahr ließen sich zahlreiche Besucher das abwechslungsreiche Spektakel nicht entgehen.

Die Walpurgisnacht hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Kreml Kulturhaus nach Zollhaus gelockt. Bei milden Temperaturen wurde die traditionsreiche Nacht vom 30. April auf den 1. Mai in eine lebendige Mischung aus Kulinarik, Musik, Tanz und geselligem Beisammensein verwandelt.







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