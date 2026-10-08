Neugestaltung Rad- und Fußweg
Walnussallee Lahnstein: So ist der aktuelle Stand
Die Walnussallee in Niederlahnstein ist ein echter Hinmgucker. Doch an vielen Stellen ist der Zustand problematisch, auch der vi
Die Walnussallee in Niederlahnstein ist ein echter Hinmgucker. Doch an vielen Stellen ist der Zustand problematisch, auch der vieler Bäume.
Tobias Lui

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Walnussbäume in manchen Regionen gezielt als Alleen gepflanzt, um Reisenden Schatten zu spenden und Erträge zu liefern. Die Politik in Lahnstein will eine solche Allee sanieren. Dafür sollen Bäume gefällt werden. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Neugestaltung eines Teiles des Rheinufers von Niederlahnstein sorgt seit Wochen für Kritik, vor allem in den Sozialen Netzwerken ist die Wut groß. Denn in dem Lahnsteiner Stadtteil soll der kombinierte Geh- und Radweg zwischen der Rheinterrasse und Maximilians Brauwiesen neu gestaltet und auf 4,5 Meter Breite erweitert werden.
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