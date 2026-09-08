Sanierung Radweg Walnussallee: Kartierung von Flora und Fauna läuft Tobias Lui 08.09.2026, 12:00 Uhr

i Geht es nach den Gremien, wird die Walnussallee in Niederlahnstein saniert. Dass dafür Bäume gefällt werden sollen, sorgt für Kritik. SPD Lahnstein/Sachsenhauser

Die Walnussallee in Niederlahnstein ist beliebt bei der Bevölkerung. Weil Bäume gefällt werden sollen, ist die geplante Sanierung umstritten. Die SPD hat nun im Rathaus unter anderem wegen des weiteren Zeitplans nachgefragt.

Ein Aufschrei ging zuletzt durch Lahnstein, als bekannt wurde, dass 81 Walnussbäume eventuell gefällt werden müssen. Denn die Stadt plant, den Radweg zu sanieren. Dies hatten die Gremien (Ausschuss und Rat) mit großer Mehrheit beschlossen. Doch dagegen geht eine Bürgerinitiative vor.







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