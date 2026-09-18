Deutsche Waldtage
Waldtage in Lahnstein: Bienen im Fokus
Willi Bausch-Weis dort, wo er sich am wohlsten fühlt: Der Waldpädagoge des Forstamtes Lahnstein brennt für seinen Beruf.
Willi Bausch-Weis dort, wo er sich am wohlsten fühlt: Der Waldpädagoge des Forstamtes Lahnstein brennt für seinen Beruf.
Archiv/Karin Kring

Die Deutschen Waldtage sind ein bundesweites Aktionswochenende, das jährlich am dritten Septemberwochenende stattfindet. Auch in Lahnstein, wo die Verantwortlichen Bienen in den Fokus nehmen.

Lesezeit 2 Minuten
„Wald und Wirtschaft, Bedeutung des Forstreviers als Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum sowie Rohstoff Holz.“ So lautet das diesjährige Motto der Deutschen Waldtage, die von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. September, stattfinden. In Lahnstein stehen dabei Bienenvölker im Kinderheilwald auf der Höhe im Fokus.
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