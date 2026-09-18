Die Deutschen Waldtage sind ein bundesweites Aktionswochenende, das jährlich am dritten Septemberwochenende stattfindet. Auch in Lahnstein, wo die Verantwortlichen Bienen in den Fokus nehmen.
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„Wald und Wirtschaft, Bedeutung des Forstreviers als Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum sowie Rohstoff Holz.“ So lautet das diesjährige Motto der Deutschen Waldtage, die von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. September, stattfinden. In Lahnstein stehen dabei Bienenvölker im Kinderheilwald auf der Höhe im Fokus.