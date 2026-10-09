Eintausendste Kugel verkauft Waldkugelbahn in Hahnstätten ist eine Erfolgsgeschichte Uli Pohl 09.10.2026, 14:00 Uhr

i Nach nur kurzer Zeit wurde inzwischen die 1000. Kugel für die Kugelbahn verkauft. Uli Pohl

Über ein Jahr hat eine Projektgruppe gebraucht, um den Naturerlebnispfad in Hahnstätten mit einer neuen Attraktion auszustatten. Mit Erfolg: Seit August hat die Waldkugelbahn geöffnet. Einen Meilenstein kann die Ortsgemeinde sogar bereits feiern.

Es ist die Erfolgsgeschichte für Hahnstätten in diesem Jahr. Mit der Eröffnung der Waldkugelbahn im August, als Station des Naturerlebnispfads auf dem Heideberg und im Hohlenfelsbachtal, ist der Ort um eine Attraktion reicher. Wie die Ortsgemeinde mitteilt, wurde inzwischen die 1000.







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