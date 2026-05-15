Wald trotz Trockenheit stabil Waldbegehung Hahnstätten: Verkehrssicherung im Blick Uli Pohl 15.05.2026, 15:00 Uhr

i Waldbegehung im Grünen: In diesem Jahr sollte der Wald in Hahnstätten aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Uli Pohl

Ein anderer Blick auf den Wald: Obwohl der Hahnstätteter Gemeinderat erst im vergangenen Herbst eine Waldbegehung durchgeführt hatte, ging es nun erneut mit Revierförsterin Luisa Rump in die Natur.

Der Zustand der 394 Hektar großen Waldfläche in Hahnstätten ist relativ stabil. Ein Hauptaugenmerk in der Waldwirtschaft für dieses Jahr liegt auf der Verkehrssicherungspflicht und den Erhalt der Hauptwirtschaftswege. Dieses Fazit zogen jetzt Revierförsterin Luisa Rump und der Gemeinderat in der Nachbetrachtung der Waldbegehung, zu dem die Gemeinde jetzt interessierte Bürger eingeladen hatte.







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