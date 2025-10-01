Abstimmung im VG-Rat
Wahltag für Bürgermeister der VG BEN festgelegt
Wer wird im Rathaus Nachfolger von VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser? Der Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau sprach jetzt über den Wahltermin im kommenden Jahr.
Die Amtszeit des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau geht in absehbarer Zeit zu Ende. Daher wurde jetzt über den Wahltag für dessen Nachfolger beraten, der in etwa einem Jahr bestimmt werden soll.

Die Amtszeit von Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, neigt sich langsam dem Ende entgegen. Daher wurde jetzt über einen geeigneten Wahltermin für die Bürgermeisterwahl nachgedacht.Uwe Bruchhäuser wies darauf hin, dass seine Amtszeit am 10.

