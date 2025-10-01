Die Amtszeit des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau geht in absehbarer Zeit zu Ende. Daher wurde jetzt über den Wahltag für dessen Nachfolger beraten, der in etwa einem Jahr bestimmt werden soll.
Lesezeit 3 Minuten
Die Amtszeit von Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, neigt sich langsam dem Ende entgegen. Daher wurde jetzt über einen geeigneten Wahltermin für die Bürgermeisterwahl nachgedacht.Uwe Bruchhäuser wies darauf hin, dass seine Amtszeit am 10.