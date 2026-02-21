Vandalismus zur Landtagswahl
Wahlplakate im Rhein-Lahn-Kreis zerstört 
Wo einst in Braubach einst ein Wahlplakat der Grünen hing, hängen jetzt nur noch Fetzen.
Judith Bach

Es ist eine schon fast traurige Tradition: Kaum hängen die Plakate der Parteien zur anstehenden Wahl, werden sie auch schon beschmiert, abgerissen, entfernt. So auch jetzt wieder in Braubach, Nassau, Diez und Koblenz. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Zeit des Wahlkampfs ist auch die Zeit der wilden Plakatverwüstung. Vier Wochen vor der Landtagswahl konnten wieder Menschen ihren Unmut gegenüber den aufgehängten Pappen oder den abgebildeten Politikern nicht im Griff halten und übten sich in mutwilliger Zerstörung.

