Landtagswahl rückt näher Wahlkreis Koblenz/Lahnstein: Das sind die Kandidaten Marta Fröhlich

Daniel Rühle 22.01.2026, 16:00 Uhr

i Die Landtagswahl wird den rheinland-pfälzischen Landtag wieder wild durcheinanderwirbeln – auch mit Stimmen aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Qual der Wahl für die Wahlberechtigten im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein). So viele Kandidaten gab es noch nie, Volt und BSW sind erstmals dabei. Dabei geht es um die spannende Frage, wer die Nachfolge von Roger Lewentz (SPD) antritt.

In knapp zwei Monaten ist Landtagswahl. Die Wahlkampftermine werden mehr, die Parteien bringen sich in Position. Während im Wahlkreis 7 Diez/Nassau insgesamt acht Kandidaten um das Direktmandat für das Landesparlament kämpfen, sind es im Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein neun Kandidaten.







