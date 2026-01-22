Landtagswahl rückt näher
Wahlkreis Koblenz/Lahnstein: Das sind die Kandidaten
Die Landtagswahl wird den rheinland-pfälzischen Landtag wieder wild durcheinanderwirbeln – auch mit Stimmen aus dem Rhein-Lahn-Kreis.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Qual der Wahl für die Wahlberechtigten im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein). So viele Kandidaten gab es noch nie, Volt und BSW sind erstmals dabei. Dabei geht es um die spannende Frage, wer die Nachfolge von Roger Lewentz (SPD) antritt.

Lesezeit 3 Minuten
In knapp zwei Monaten ist Landtagswahl. Die Wahlkampftermine werden mehr, die Parteien bringen sich in Position. Während im Wahlkreis 7 Diez/Nassau insgesamt acht Kandidaten um das Direktmandat für das Landesparlament kämpfen, sind es im Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein neun Kandidaten.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 8 – Koblenz/Lahnstein

Top-News aus der Region