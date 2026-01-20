Wahl im März Wahlkreis Diez/Nassau: Das sind die Landtagskandidaten Marta Fröhlich 20.01.2026, 18:00 Uhr

i Noch ein paar Wochen müssen sich die Rheinland-Pfälzer gedulden. Am 22. März können sie dann wieder ihren Landtag wählen. Kevin Ruehle

Nach einem Kurswechsel im Bund verspricht in Rheinland-Pfalz die Wahl spannend zu werden. Im Wahlkreis 7 haben sich viele junge Menschen als Direktkandidaten aufstellen lassen. Auch zum ersten Mal dabei: die ÖDP. Das sind die Bewerber.

Diez/Nassau. Noch 60 Tage bis zur Landtagswahl, der Wahlkampf der Kandidaten, die sich auf einen Sitz im Landesparlament bewerben, läuft auf Hochtouren. Das sind die Menschen, die für ihre Parteien im Wahlkreis 7 Diez/Nassau ins Rennen gehen: SPD: Für die Sozialdemokraten geht wieder Manuel Liguori ins Rennen.







