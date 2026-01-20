Nach einem Kurswechsel im Bund verspricht in Rheinland-Pfalz die Wahl spannend zu werden. Im Wahlkreis 7 haben sich viele junge Menschen als Direktkandidaten aufstellen lassen. Auch zum ersten Mal dabei: die ÖDP. Das sind die Bewerber.
Lesezeit 3 Minuten
Diez/Nassau. Noch 60 Tage bis zur Landtagswahl, der Wahlkampf der Kandidaten, die sich auf einen Sitz im Landesparlament bewerben, läuft auf Hochtouren. Das sind die Menschen, die für ihre Parteien im Wahlkreis 7 Diez/Nassau ins Rennen gehen:
SPD: Für die Sozialdemokraten geht wieder Manuel Liguori ins Rennen.