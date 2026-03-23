Birtel jubelt
Wahlkreis 8: Pure Erleichterung mit Händen zu greifen
Das ging flott: Schon am Montagmorgen waren die vielen Wahlplakate des Siegers schon mit einem "Danke" beklebt. Andreas Birtel h
Das ging flott: Schon am Montagmorgen waren die vielen Wahlplakate des Siegers schon mit einem "Danke" beklebt. Andreas Birtel hat den Wahlkreis 8 erobert.
Tobias Lui

Schon lange hat man Christdemokraten in Lahnstein nicht so befreit feiern sehen, wie dies am Sonntagabend der Fall war: Kandidat Andreas Birtel hat den Wahlkreis 8 erobert und die Ära der SPD beendet. 

Lesezeit 2 Minuten
. Dass sie sogar noch unter das Erststimmenergebnis der SPD im Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein von 28,1 Prozent rutschte, dürfte Adriana Kauth am Ende des Wahlsonntags den Rest gegeben haben. Vor der Briefwahlauszählung am Abend hatte es nämlich noch anders ausgesehen, das Rennen Kauth-Birtel versprach Spannung bis zum Ende.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 8 – Koblenz/Lahnstein

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