Birtel jubelt Wahlkreis 8: Pure Erleichterung mit Händen zu greifen Tobias Lui 23.03.2026, 18:00 Uhr

i Das ging flott: Schon am Montagmorgen waren die vielen Wahlplakate des Siegers schon mit einem "Danke" beklebt. Andreas Birtel hat den Wahlkreis 8 erobert. Tobias Lui

Schon lange hat man Christdemokraten in Lahnstein nicht so befreit feiern sehen, wie dies am Sonntagabend der Fall war: Kandidat Andreas Birtel hat den Wahlkreis 8 erobert und die Ära der SPD beendet.

. Dass sie sogar noch unter das Erststimmenergebnis der SPD im Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein von 28,1 Prozent rutschte, dürfte Adriana Kauth am Ende des Wahlsonntags den Rest gegeben haben. Vor der Briefwahlauszählung am Abend hatte es nämlich noch anders ausgesehen, das Rennen Kauth-Birtel versprach Spannung bis zum Ende.







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