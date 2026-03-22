Bangen auf den Wahlpartys Wahlkreis 7: Erstmals ein CDU-Direktmandat? Andreas Galonska

Johannes Koenig 22.03.2026, 23:42 Uhr

i Die Erleichterung ist Matthias Lammert ins Gesicht geschrieben: Mit einem Glas Sekt prostet er den CDU-Mitgliedern auf der Wahlparty in Diez zu. Johannes Koenig

Matthias Lammert hat womöglich Geschichte geschrieben und erstmals für die CDU das Direktmandat im Wahlkreis 7 Diez/Nassau gewonnen. Am Ende könnten 66 Stimmen mehr den Unterschied gemacht haben.

Es war ein Schrei der Erleichterung in die Diezer Nacht. Nach 25 Jahren im Landtag wird Matthias Lammert vermutlich erstmals das Direktmandat für die CDU im Wahlkreis 7 Diez/Nassau gewinnen. „Das hat bisher niemand geschafft, auch Theo Zwanziger nicht“, freute sich Lammert über den Erfolg, denn dieser stand auf der Kippe.







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