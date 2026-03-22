Bangen auf den Wahlpartys
Wahlkreis 7: Erstmals ein CDU-Direktmandat?
Die Erleichterung ist Matthias Lammert ins Gesicht geschrieben: Mit einem Glas Sekt prostet er den CDU-Mitgliedern auf der Wahlp
Die Erleichterung ist Matthias Lammert ins Gesicht geschrieben: Mit einem Glas Sekt prostet er den CDU-Mitgliedern auf der Wahlparty in Diez zu.
Johannes Koenig

Matthias Lammert hat womöglich Geschichte geschrieben und erstmals für die CDU das Direktmandat im Wahlkreis 7 Diez/Nassau gewonnen. Am Ende könnten 66 Stimmen mehr den Unterschied gemacht haben.

Lesezeit 3 Minuten
Es war ein Schrei der Erleichterung in die Diezer Nacht. Nach 25 Jahren im Landtag wird Matthias Lammert vermutlich erstmals das Direktmandat für die CDU im Wahlkreis 7 Diez/Nassau gewinnen. „Das hat bisher niemand geschafft, auch Theo Zwanziger nicht“, freute sich Lammert über den Erfolg, denn dieser stand auf der Kippe.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 7 – Diez/Nassau

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