Bürgermeister gesucht Wahl VG BEN: Kandidaten beantworten unsere Fragen Tobias Lui 27.08.2026, 06:00 Uhr

i Wollen VG-Bürgermeister werden (von links): Manuel Minor, Oliver Krügel, Lino Schmidt. Rico Rossival

Bessere Rahmenbedingen für das Schul- und Gesundheitswesen in der Verbandsgemeinde Bad Ems/Nassau schaffen, das wollen alle drei Kandidaten für die Wahl zum neuen VG-Bürgermeister. Wie genau, sagen sie im Interview mit unserer Redaktion.

So langsam steigt die Spannung, schließlich ist in etwas mehr als einer Woche Urnengang: Am Sonntag, 6. September, steht die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems/Nassau (VG BEN) an. Amtsinhaber Uwe Bruchhäuser (SPD) tritt nicht mehr an, drei Bewerber wollen ihn beerben.







Artikel teilen

Artikel teilen