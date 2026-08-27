Bürgermeister gesucht
Wahl VG BEN: Kandidaten beantworten unsere Fragen
Wollen VG-Bürgermeister werden (von links): Manuel Minor, Oliver Krügel, Lino Schmidt.
Wollen VG-Bürgermeister werden (von links): Manuel Minor, Oliver Krügel, Lino Schmidt.
Rico Rossival

Bessere Rahmenbedingen für das Schul- und Gesundheitswesen in der Verbandsgemeinde Bad Ems/Nassau schaffen, das wollen alle drei Kandidaten für die Wahl zum neuen VG-Bürgermeister. Wie genau, sagen sie im Interview mit unserer Redaktion.

Lesezeit 5 Minuten
So langsam steigt die Spannung, schließlich ist in etwas mehr als einer Woche Urnengang: Am Sonntag, 6. September, steht die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems/Nassau (VG BEN) an. Amtsinhaber Uwe Bruchhäuser (SPD) tritt nicht mehr an, drei Bewerber wollen ihn beerben.
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