Um die Energieversorgung von Orten in der VG Bad Ems-Nassau per Wärmenetz ging es in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem zwei Schulzentren mit diesem Energieträger versorgt werden könnten.
Lesezeit 2 Minuten
In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau stellte Klimaschutzmanager Stefan Hecker Ergebnisse der Wärmeplanung in der VG vor. Dabei ging es vor allem um die Frage, welche Ortsgemeinden eine realistische Aussicht haben, an ein Wärmenetz angeschlossen zu werden.