SPD und Co. zur CDU-Aktion Wache in Nastätten: Echter Bedarf oder Wahlkampf? 24.11.2025, 00:00 Uhr

i So eine Postkarte landet dieser Tage in vielen Briefkästen in der VG Nastätten. Frankieren müssen die Bürger diese allerdings selbst. Marta Fröhlich

10.000 Postkarten sollen Innenminister Michael Ebling zu einer Polizeiwache in Nastätten bewegen. Das will zumindest die CDU mit ihrer Kampagne anstoßen. Und stößt nicht nur auf Zustimmung bei anderen Parteien.

Nachdem die CDU Blaues Ländchen kürzlich eine Kampagne mit der Forderung nach einer Polizeiwache in Nastätten ergänzend zur Polizeiinspektion St. Goarshausen angekündigt hat – übrigens ein Thema, das in der Verbandsgemeinde Nastätten seit Jahren immer wieder diskutiert wird –, verteilt die Partei nun 10.







