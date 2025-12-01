Kriminalität im Blaue Ländchen Wache für Nastätten: Wie ist das Sicherheitsgefühl? Mira Zwick 01.12.2025, 14:00 Uhr

i Die Polizei fährt regelmäßig Streife in Nastätten und im Blauen Ländchen, doch eine Polizeiwache gibt es dort nicht. Susanne Fritzsche

Die Diskussion um eine Polizeiwache in Nastätten ist wieder präsent – passend vor der Landtagswahl. Doch die Lage ist ruhig, die Kriminalität niedrig. Ein Senioren-Sicherheitsberater gibt seine Einschätzung zur Thematik.

Eine eigene Polizeiwache für Nastätten, das fordert die CDU Blaues Ländchen, die aktuell mit einer Postkartenaktion Druck aufs Land machen will. Doch wie ist das Sicherheitsgefühl bei den Bürgern im Bereich der Verbandsgemeinde? Wir haben beim Senioren-Sicherheitsberater nachgehört, welche Rückmeldungen er aus der Bevölkerung bekommt und wie er die Lage einschätzt.







