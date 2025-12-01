Wache für Nastätten: Wie ist das Sicherheitsgefühl?

Die Diskussion um eine Polizeiwache in Nastätten ist wieder präsent – passend vor der Landtagswahl. Doch die Lage ist ruhig, die Kriminalität niedrig. Ein Senioren-Sicherheitsberater gibt seine Einschätzung zur Thematik.
Lesezeit 3 Minuten
Eine eigene Polizeiwache für Nastätten, das fordert die CDU Blaues Ländchen, die aktuell mit einer Postkartenaktion Druck aufs Land machen will. Doch wie ist das Sicherheitsgefühl bei den Bürgern im Bereich der Verbandsgemeinde? Wir haben beim Senioren-Sicherheitsberater nachgehört, welche Rückmeldungen er aus der Bevölkerung bekommt und wie er die Lage einschätzt.