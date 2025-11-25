Vorwurf Unfallflucht: Angeklagter wird freigesprochen

Unzureichende Beweise und ein schweigender Angeklagter: Ob ein 36-jähriger Lette aus Rostock Anfang 2024 in Pohl wirklich Unfallflucht begangen hatte, konnte das Gericht in Diez ihm nicht einwandfrei nachweisen. Deswegen wurde er nun freigesprochen.
Freisprechen vom Vorwurf der Unfallflucht nach einer Trunkenheitsfahrt und ohne Führerschein musste das Amtsgericht Diez jetzt einen 36-jährigen in Rostock gemeldeten Letten. Nach der Beweisaufnahme hatte das Gericht nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass der Angeklagte tatsächlich der Fahrer eines verunfallten Transporters gewesen war.