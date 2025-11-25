Urteil am Amtsgericht Diez Vorwurf Unfallflucht: Angeklagter wird freigesprochen Thorsten Kunz 25.11.2025, 06:00 Uhr

i Wegen einer unzureichenden Beweislage wurden ein 36-jähriger Angeklagter vom Amtsgericht Diez nun freigesprochen. Stefan Puchner/dpa. picture alliance/dpa

Unzureichende Beweise und ein schweigender Angeklagter: Ob ein 36-jähriger Lette aus Rostock Anfang 2024 in Pohl wirklich Unfallflucht begangen hatte, konnte das Gericht in Diez ihm nicht einwandfrei nachweisen. Deswegen wurde er nun freigesprochen.

Freisprechen vom Vorwurf der Unfallflucht nach einer Trunkenheitsfahrt und ohne Führerschein musste das Amtsgericht Diez jetzt einen 36-jährigen in Rostock gemeldeten Letten. Nach der Beweisaufnahme hatte das Gericht nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass der Angeklagte tatsächlich der Fahrer eines verunfallten Transporters gewesen war.







Artikel teilen

Artikel teilen