Es gibt Hunderte Sprachen auf der Welt. Bei der Interkulturellen Woche in der VG Aar-Einrich und der VG Diez soll Verständnis füreinander geweckt werden. Auch bei den Kleinsten: So gab es in der Grundschule im Einrich Lesungen in vielen Sprachen.
„Von Aramäisch bis Zulu“, das passt genau in die bundesweite Aktion der Interkulturellen Woche (IKW), die in diesem Jahr und in dieser Woche unter dem Motto „Dafür! – Vielfalt, Begegnung, Chancen“ startete. Das Ziel: Sich für interkulturelles Verständnis, Respekt und ein wertschätzendes Miteinander einzusetzen.