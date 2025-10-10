Verkaufsoffener Sonntag Vorfreude auf den Herbstmarkt in Katzenelnbogen Uschi Weidner 10.10.2025, 16:00 Uhr

i Neben nützlichem und schönen Waren ist für Essen und Trinken und etwas Süßem ausreichend gesorgt. Uschi Weidner

Viel Zeit zum Bummeln und Verweilen bietet wieder der Herbstmarkt in Katzenelnbogen. Besucher können shoppen oder im Haus der Familie und in der Bücherei viel Spannendes entdecken.

Zum traditionellen Herbstmarkt laden wieder die Verantwortlichen des Gewerberings in Katzenelnbogen für Sonntag, 12. Oktober, ein. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher den Markt entdecken und den verkaufsoffenen Sonntag nutzen. Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen und präsentieren ihre Waren und Angebote.







