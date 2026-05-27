Angeklagter schuldunfähig Vorfall am Radweg bei Elz: Vergewaltiger freigesprochen Rolf Goeckel 27.05.2026, 11:00 Uhr

i Ein 38-Jähriger wurde am Landgericht Limburg im Vergewaltungsfall freigesprochen. Dabei hatte niemand Zweifel an der Tat. David-Wolfgang Ebener/dpa. picture alliance/dpa

Er behauptet, er habe eine „Maschine“ der USA im Körper, die ihm Befehle gebe, und will früher für die NASA gearbeitet haben: Ein 38-Jähriger aus dem Raum Limburg wurde nun im Vergewaltigungsfall am Landgericht freigesprochen – wegen Schizophrenie.

Im Strafprozess um die Vergewaltigung einer Radfahrerin auf dem Radweg zwischen Limburg-Staffel und Elz ist der Angeklagte nach fünf Verhandlungstagen von der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Limburg freigesprochen worden. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Jan-Niklas Mack erklärte den 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz wegen einer paranoiden Schizophrenie für schuldunfähig und ordnete seine Unterbringung in einer psychiatrischen ...







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