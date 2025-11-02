Im Diezer Vorderwald zwischen Grillhütte und Wässerweg wurde der vorher arg verschlissene Waldweg wieder instandgesetzt. Rund 35.000 Euro kostete die Maßnahme, die für Studentin Ida Goerdten während eines Waldspaziergangs für einige Fragen sorgte.
Was passiert eigentlich im Freiendiezer Vorderwald? Diese Frage stellte sich Studentin Ida Goerdten nach einem Spaziergang im September. „Der einst Spaziergänger freundliche Pfad von der Schutzhütte bis hin zur Grillhütte musste einem etwa vier Meter breiten Wirtschaftsweg weichen“, so ihre Beobachtung.