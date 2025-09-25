Sieben Köpfe stark ist das Orga-Team für das Oktoberfest Bremberg. Und sie sollen eine große Gaudi auf die Beine stellen, wie es in der Vergangenheit bereits sehr gut gelang. Dafür packen einige Hände aus dem Ort mit an.
Zum vierten Mal wird in Bremberg das Oktoberfest gefeiert. Nach 1997 und 1998 sowie 2023 wird das diesjährige Fest vom neugegründeten Heimat- und Kulturverein Bremberg veranstaltet. Da das Fest vor zwei Jahren mit rund 400 Besuchern ein voller Erfolg war, hat sich das Organisationsteam entschieden, das Fest in einem Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden zu lassen.