Bier und Köstlichkeiten Vorbereitungen für das Bremberger Oktoberfest laufen Mariam Nasiripour 25.09.2025, 16:00 Uhr

i Sie organisieren das diesjährige Oktoberfest in Bremberg (v.l.): Daniel Gemmer, Dennis Klöppel, Martin Börner, Jennifer Vogt, Marlene Perabo, Manuel Riedl, Mark Beck, Kevin Gaede. Auf dem Foto fehlt Eileen Beck. Heimat- und Kulturverein Bremberg/Daniel Gemmer. Heimat- und Kulturverein Bremberg

Sieben Köpfe stark ist das Orga-Team für das Oktoberfest Bremberg. Und sie sollen eine große Gaudi auf die Beine stellen, wie es in der Vergangenheit bereits sehr gut gelang. Dafür packen einige Hände aus dem Ort mit an.

Zum vierten Mal wird in Bremberg das Oktoberfest gefeiert. Nach 1997 und 1998 sowie 2023 wird das diesjährige Fest vom neugegründeten Heimat- und Kulturverein Bremberg veranstaltet. Da das Fest vor zwei Jahren mit rund 400 Besuchern ein voller Erfolg war, hat sich das Organisationsteam entschieden, das Fest in einem Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden zu lassen.







