Es ist noch nicht der langersehnte Brückenneubau in der Diezer Bismarckstraße. Stattdessen haben dort Erdarbeiten für die Verlegung von Trinkwasserrohren unter der Aar begonnen. Bisher hängen die Rohre an der Brücke, die aber abgerissen wird.

Genehmigungstechnisch und haushälterisch sind es zwei verschiedene Paar Schuhe, aber so viel steht fest: Ohne den geplanten Neubau der stark sanierungsbedürftigen Aarbrücke an der Diezer Bismarckstraße würden dort jetzt nicht zwei Baugruben ausgehoben werden. Denn zwei Trinkwasserleitungen, die bisher am Bauwerk hängen, sollen unter der Aar verlegt werden. Mit ein paar Tagen Verzögerung begann ein Bautrupp nun mit den nötigen Erdarbeiten. „Für ein Projekt dieser Größe ist das Interesse groß“, ist auch dem Projektleiter der mit der Rohrverlegung betrauten Darmstädter Firma schon aufgefallen.

„Dadurch ist beim Abriss der Brücke keine provisorische Leitung erforderlich.“

Werkleiter Thorsten Lotz erläutert, warum die vorzeitige Verlegung der Wasserrohre die Abrissarbeiten an der Aarbrücke in der Bismarckstraße erleichtert. 

Eine kurze Erläuterung der Bedeutung der Bismarckstraße als Zufahrt von der Diezer Innenstadt in das Wohngebiet Schläfer und zu den drei Schulen dort bringt aber auch Ortsfremden schnell die Bedeutung des Bauwerks näher. Und ein zweiter genauerer Blick offenbart noch die auf der Brücke aufgestellten Fahrbahnbegrenzungen, die den Verkehr von den besonders geschädigten Teilen des Bauwerks fernhalten sollen. Während aber für die Brückensanierung wohl noch die allerletzte Genehmigung fehlt, kann es mit der Rohrverlegung schon losgehen. Und da die beiden Baugruben, die den Ein- und Ausgangspunkt der Aarunterquerung markieren, aus bautechnischen Gründen genau da stehen müssen, wo jetzt gegraben wird, mussten im Frühjahr zwei gesunde Bäume gefällt werden. Alternativen dazu gab es laut den beteiligten Experten keine.

Erleichterung für spätere Abrissarbeiten

„Bis Dienstag werden die Gruben fertig sein“, so die Schätzung der Baufirma. Anfang August wird dann das Gerät für das Spülbohrverfahren erwartet. Die Bohrarbeiten werden von einem Subunternehmer durchgeführt. „Wegen des Glasfaserausbaus ist die Nachfrage aktuell groß“, weiß der Darmstädter Projektleiter. Um die Wartezeiten zwischen den Arbeitsschritten gering zu halten, wurde der Beginn der Baggerarbeiten ein paar Tage nach hinten verschoben. Zielsetzung ist aber laut den Diezer Verbandsgemeindewerken, bis zum Ende der Sommerferien fertig zu werden. „Die Aar wird mindestens 1,50 Meter unterhalb der Gewässersohle unterquert“, erläuterte Werkleiter Thorsten Lotz bereits vor ein paar Tagen einige technische Details.

i Die auszuhebenden Baumstümpfe und Erde werden auf Schadstoffe untersucht und dann fachgerecht entsorgt. Johannes Koenig

Die Startgrube am Beginn der Bismarckstraße hat demnach eine Abmessung von etwa 4 Meter Länge, 2 Meter Breite und eine Tiefe von 2,40 Meter. Die Zielgrube auf der anderen Aarseite am Schläfer ist 2,50 Meter lang, 2 Meter breit und 2,70 Meter tief. „Die neuen Leitungen werden direkt in ein Bohrloch eingezogen“, erklärt Lotz. Dafür werden die Bohrlöcher etwas aufgeweitet. Die PE-Rohre für die Wasserleitungen liegen bereits in einer Nebenstraße. „Die werden zusammengeschweißt und mithilfe von Hochdruck überprüft, ob sie dicht sind“, heißt es vonseiten der Baufirma. Etwa 60 Meter lang werden die Leitungen jeweils sein. „Dadurch ist beim Abriss der Brücke keine provisorische Leitung erforderlich und die Versorgung mit Trinkwasser und der Brandschutz sind weiterhin gewährleistet“, erläutert Lotz noch die Vorteile der vorzeitigen Rohrverlegung.