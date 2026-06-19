Montage Höchstspannungsleitung
Vorarbeiten am Ultranet-Ausbau in Cramberg gestartet
Vorbereitungen für die Ultranet-Montage in Cramberg: Erd- und Fundamentarbeiten haben am Dorfrand bereits begonnen.
Vorbereitungen für die Ultranet-Montage in Cramberg: Erd- und Fundamentarbeiten haben am Dorfrand bereits begonnen.
Reiner Wolf

In Cramberg rollen bereits die Bagger: Vorbereitet wird der Ausbau der 380-Kilovolt-Gleichspannungsleitung Ultranet, die Windstrom von der Nordsee in den Süden transportieren soll.

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Der Ausbau der Höchstspannungsleitung Ultranet in der Region nimmt immer konkretere Formen an. „Die Bauarbeiten starten Anfang Juni“, hatte bereits vor Wochen die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Diez angekündigt. „Die Bauarbeiten an den Masten in Cramberg haben begonnen“, beobachtete nun vor wenigen Tagen Anwohner und BI-Mitglied Reiner Wolf.

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