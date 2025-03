Vor den Nazis blühte in Limburg das jüdische Leben

Wer in diesen Tagen auf Spurensuche Limburger Juden geht, findet sie auf sogenannten Stolpersteinen, die an ihren letzten Wohnort in der Nazizeit erinnern, aber auch auf dem Judenfriedhof am Fuße des Schafsbergs. Es sind sichtbare Zeugnisse für ein blühendes Leben jüdischer Mitbürger, die im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Domstadt erfolgreiche Kaufleute, Ärzte oder Anwälte waren. Aber nicht erst in dieser Zeit lebten Menschen jüdischen Glaubens in der alten Stadt. Davon zeugt eine Urkunde aus dem Jahr 1278, die im Stadtarchiv aufbewahrt wird.

Sie war der Ausgangspunkt für eine Dokumentation, die Christoph Waldecker jetzt bei den Hadamarer Gesprächen vor großem Publikum im Limburger Rathaus vorstellte. Zudem gibt es mehrere bauliche Hinweise auf jüdische Bewohner Limburgs. Der Stadtarchivar wies auf das Altstadtgebäude Römer 2-4-6 hin, das nach dem großen Stadtbrand von 1289 mit einem jüdischen Ritualbad im Keller errichtet wurde. Zuvor hatte es bereits vor der Südseite des Hauses wie auch in weiteren Gebäuden eine sogenannte Mikwe gegeben, deren Konturen in den 1980er-Jahren im Hof des Römers wieder sichtbar gemacht wurden.

Vertreibungen gab es auch schon vor den Nazis

Waldecker nahm das Auf und Ab jüdischen Lebens vom 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart in den Blick. Juden waren oft geächtet. Er erwähnte die von Franken ausgehende Armleder-Bewegung, ein Aufstand der Bauern und städtischen Unterschichten gegen jüdische Gemeinden, die von 1336 bis 1338 auch in Limburg zu Vertreibungen führten. Der Referent sprach von der in den Annalen des 14. Jahrhunderts erwähnten Judengasse, die sich im Bereich der heutigen Kolping- und Barfüßerstraße befand. Ein in jenem Wohnviertel der Altstadt 1957 gefundener Münzschatz lasse vermuten, dass dort ein jüdischer Kaufmann oder Geldwechsler versucht habe, wenigstens einen Teil seines Vermögens durch Vergraben zu retten.

Juden seien zeitweise verschärfte Auflagen gemacht worden, doch sei es beileibe nicht so gewesen, dass Einwohner jüdischen Glaubens von den Katholiken, später auch von Protestanten, unentwegt verfolgt wurden. Es habe Zeiten gegeben, da waren sie willkommen, lebten im friedlichen Miteinander und sei es deshalb, dass sie an Stadt und Landesherren Sonderabgaben leisten mussten. Waldecker: „Aus der Zeit unmittelbar vor der ersten Pestwelle Mitte des 14. Jahrhunderts erfahren wir erstmals von einer Synagoge in Limburg, und zwar aus einem Testamentszusatz vom 14. August 1336 ‚von dem großen Haus, wo die Juden zu tanzen pflegen, bei ihrer Synagoge‘.“ Diese Synagoge mit Tanzhaus („heute würden wir wohl Gemeindezentrum sagen“, so der Stadtarchivar) befand sich zwischen der Salzgasse und der Nonnenmauer. Haus Nummer 6 war die Judenschule, Nummer 5 das Tanzhaus.

i Die 1903 eingeweihte Synagoge an der Schiede gegenüber dem Landgericht. Ein Bronzemodell erinnert an ihre Zerstörung am 9. November 1938 durch die Nationalsozialisten. Das Gebäude wurde sodann ersatzlos beseitigt. Stadtarchiv Limburg

Seit 1660 fanden sich die Limburger Juden zum Gebet im „Alten Rebstock“, dem Haus Fischmarkt 7, ein. Dort, wo sich heute das Restaurant „Edelsäcker“ befindet. Hauseigentümer war der Jude Jacob Löw von Hadamar, berichtete Waldecker. Im Untergeschoss habe er die Synagoge eingerichtet. Als große Überraschung sei 2015 bei der Sanierung des Anwesens im Keller eine Mikwe entdeckt worden. Waldecker: „Wir sehen daran, dass im Limburger Untergrund noch viele Geheimnisse verborgen sind und dass auch die jüdische Geschichte unserer Stadt noch viele weiße Flecken aufweist.“

Neuer Friedhof im Jahr 1835 am Fuße des Schafsbergs

Ab 1767 habe sich die Limburger Synagoge ein Jahrhundert lang in der Löhrgasse befunden, zunächst im Haus Nummer 5, ab 1798 im Haus Nummer 8, wo sich auch eine Mikwe befand. 1866/67 habe sich der jüdischen Gemeinde die Gelegenheit geboten, die 1322/24 von Zisterziensern des Klosters Eberbach errichtete Kapelle „In der Erbach“ für 900 nassauische Gulden zu erwerben, plus 500 Gulden für die Orgel. „Die jüdische Gemeinde blühte zusehends auf, was 1835 zu einem eigenen neuen Friedhof am Fuße des Schafsberges führte, der einen älteren im Bereich der heutigen Kleinen Wallstraße ersetzte“, berichtete Waldecker. 1900 umfasste die jüdische Gemeinde bereits 287 Personen. An der Kapelle in der Erbach traten bauliche Mängel zutage. Diese Umstände führten schließlich zum Kauf eines 1200 Quadratmeter großen Grundstücks an der Schiede.

Wie problemlos sich die Zusammenarbeit zwischen Juden und Christen damals gestaltete, machte Waldecker an dem Beispiel deutlich, dass die bei der feierlichen Grundsteinlegung eingemauerte Urkunde von dem katholischen Dekorationsmaler Gisbert Hartmann aus Limburg angefertigt worden war und der Architekt der Synagoge der Protestant Wilhelm Spahr aus Lich gewesen ist.

Einweihung im Jahr 1903 ein Fest für die ganze Stadt

Anlässlich der Einweihung der neuen Synagoge am 4. September 1903 hatte die Redaktion des „Limburger Anzeigers“ die ganze Stadt zu echter Toleranz aufgefordert und geschrieben: „Es kennzeichnet dieses den religiösen Sinn der Einwohner, der jede Gott geweihte Tat freudig begrüßt.“ Es wurde daran erinnert, dass die jüdischen Limburger sich auch immer aufmerksam an katholischen und evangelischen Feiern beteiligten. Dazu gehörten zum Beispiel Fackelzüge zu Ehren eines neugeweihten Bischofs.

Der Stadtarchivar befasste sich ausführlich mit dem Festzug, der die Thorarollen und Gesetzestafeln mit Musik und Honoratioren von Kreis und Stadt von der Erbach durch die Straßen der beflaggten Häuser begleitete. Bürgermeister Josef Kauter übergab den Schlüssel mit dem Wunsch, das neue Gotteshaus möge zum Wohl der Limburger Gemeinde, der Stadt und des ganzen Vaterlandes gedeihen. Der MGV „Eintracht“ beendete mit der Hymne „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ unter Leitung des katholischen Dirigenten Peter Joseph Keul diesen Teil der Feierlichkeit. Kaum zu glauben, wie sich die Stimmung schon drei Jahrzehnte später durch die unsägliche Ideologie der Nationalsozialisten drehte und die Synagoge am 9. November 1938, der sogenannten Kristallnacht, durch das Pogrom durch Brandstiftung mit der totalen Zerstörung der Synagoge endete.

Dank neuer Mitbürger aus der ehemaligen Sowjetunion sei neues jüdisches Leben in Limburg entstanden und am 15. Februar 2009 die jetzige Synagoge, das frühere Haus der Freien evangelischen Gemeinde in der Birkenallee, eingeweiht worden. Der Stadtarchivar beendete seinen Vortrag mit der Feststellung: „Wie lebendig diese Tradition ist, war im September vorigen Jahres zu sehen, als die Gemeinde eine neue Thora-Rolle erhielt. Es war ein schönes, fröhliches Fest, das in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste gefeiert wurde. Beschämend war allerdings, dass zur Wahrung der Sicherheit ein großes Polizeiaufgebot und Straßensperren mit Lkw erforderlich waren. Dass das in Deutschland im Jahr 2024 nötig ist, zeigt, dass zu viele aus der Geschichte nichts gelernt haben.“

Einmaliges Wiedersehen

1989 hatte die Stadt alle noch lebenden jüdischen Mitbürger, deren Adressen man ermitteln konnte, in die Stadt eingeladen und 32 Personen kamen. Für die meisten war es das erste Mal seit ihrer Flucht, dass sie in ihre Heimatstadt zurückkehrten. Stadtarchivar Waldecker: „Inzwischen ist es zum Normalfall geworden, dass Nachkommen der zweiten und dritten Generation nach Limburg kommen, um zu sehen, wo ihre familiären Wurzeln liegen.“