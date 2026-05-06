Historie einer Kirche
Vor 150 Jahren wurde die Russische Kirche eröffnet

Sie gehört zum Bad Emser Stadtbild wie das Kurhaus oder der Quellenturm: die Russische Kirche. Sie feiert bald ihren 150. Geburtstag.

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Ein außergewöhnlicher Sakralbau feiert bald seinen 150. Geburtstag. Im Mai 1876 wurde die Russische Kirche in Bad Ems ihrer Bestimmung nach zwei Jahren Bauzeit übergeben.Ausgelöste wurde der Bau durch die zahlreichen russischen Kurgäste in Bad Ems, die den Wunsch hatten, sich in einem passenden Gotteshaus zu versammeln, um nach der orthodoxen Glauben Feiern abhalten zu können.

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