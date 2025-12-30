Von wegen Sommerpause: Millionenprojekte gehen voran

Die Diskussionen um die Sanierung des Diezer Oranienbads, die Sperrung der Schliem (B274) für Motorradfahrer, die Eröffnung der Mythoshalle auf dem Loreley-Plateau und der Bau der neuen Bahnhofsbrücke in Dausenau beschäftigten im Sommer unsere Leser.
Gute Nachrichten gab es im Sommer von der Verbandsgemeinde (VG) Loreley. Dort wurde hoch über dem Rhein im Rahmen der Neugestaltung des Loreley-Plateaus die Mythoshalle mit ihrer glitzernden kristallförmigen Kuppel eröffnet. Darin befindet sich eine Dauerausstellung zum weltbekannten Mythos der schönen Loreley, die den Kapitänen im Tal mit ihrem Gesang den Kopf verdrehte.