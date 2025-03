Von Polizistinnen bis Zerspanungsmechanikerinnen

Am 3. April können sich Mädchen in männertypischen Berufen ausprobieren. Auch zahlreiche Unternehmen und Behörden im Rhein-Hunsrück- und im Rhein-Lahn-Kreis haben ihre Pforten für die Expertinnen von morgen geöffnet.

Einmal bei einem Bösewicht die Handschellen klicken lassen. Mädchen ab 13 Jahren, die mit dem Gedanken liebäugeln, später mal hauptberuflich schwere Jungs dingfest zu machen, können sich ab sofort für eine Teilnahme am Girls’Day bei der Bundespolizeischule in Diez bewerben. Der bundesweite Aktionstag am 3. April, unter anderem gefördert von den Bundesministerien für Bildung und Familie, bietet Mädchen die Möglichkeit, sich über Berufe zu informieren, in denen Frauen vermeintlich oder tatsächlich unterrepräsentiert sind. Für die teilnehmenden Betriebe und Behörden bietet der Girls’Day die Möglichkeit, Nachwuchs zu rekrutieren und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Die Bundespolizei konnte ihren Frauenanteil zwar seit 2019 kontinuierlich steigern – er liegt aktuell bei 26,1 Prozent. Doch der Anspruch der Verantwortlichen bei der Strafverfolgungsbehörde ist offenbar ein anderer, weswegen die Bundespolizeischule in Diez auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Programm für die Polizistinnen in spe auf die Beine gestellt hat, wie Pressesprecherin Melanie Kostka weiß: „Die Teilnahme am Girls’Day gehört für uns schon zur guten Tradition.“ Die Schülerinnen erfahren alles über die Aufgaben der Bundespolizei, Einstellungsvoraussetzungen und Eignungsauswahlverfahren, das Einsatztraining und Selbstverteidigung sowie Kriminaltechnik und Spurensicherung. Turnschuhe und Sportkleidung sind für diesen Tag empfehlenswert, denn die Besucherinnen des Girls’Day können an der ein oder anderen Übung teilnehmen. Wie bei einer Bewerbung für die Bundespolizei ist auch für eine Bewerbung beim Girls’Day die Note „Befriedigend“ oder besser obligatorisch. „Zur Zeit sind alle Plätze belegt, aber wir arbeiten mit einer Nachrückerliste“, so Pressesprecherin Kostka.

Ein Tag als Forstwirt

Mädchen, die sich gerne draußen an der frischen Luft aufhalten, können sich in der VG-Verwaltung Bad Ems-Nassau einen Tag lang als Forstwirtin ausprobieren. Naturbegeisterte kommen hier auf ihre Kosten und können gleich tatkräftig anpacken. Im Wald helfen die Interessentinnen beim Bäumepflanzen, der Pflege von Jungbeständen, dem Kontrollieren von Forstwegen und der Unterstützung bei Holzerntearbeiten.

Bei der Röchling Industrial Lahnstein SE & Co. KG wiederum können Mädchen einen Einblick in die Tätigkeit einer Kunststoff- und Kautschuktechnologin gewinnen. Hier sind noch drei freie Plätze verfügbar. „Kunststoff- und Kautschuktechnologinnen sind Macher und Mischer. Ihr Arbeitsplatz ist die Produktionshalle. Mit ihrem Fachwissen sorgen sie im Herstellungsprozess für einen reibungslosen Ablauf“, umwirbt das Unternehmen aus Lahnstein die Nachwuchskräfte von morgen und verspricht „Spaß beim Hantieren mit Maschinen und Kunststoffgranulat“.

Sechs freie Plätze für den Girls’Day bietet die Hahn Automation Group in Rheinböllen an. Die Firma aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis verfügt über 1.800 Arbeiter und Angestellte an 20 Standorten auf der ganzen Welt. Am Girls’Day erfahren Mädchen Spannendes über technische Ausbildungsberufe wie Industriemechanikerin, Mechatronikerin, Elektronikerin und Zerspanungsmechanikerin. Ausbilder und Azubis stehen den Interessentinnen den kompletten Tag lang zur Verfügung. „Die Mädchen erwartet ein Rundgang durchs Unternehmen, der von unseren Azubis durchgeführt wird. Im Anschluss daran gibt es ein gemeinsames Frühstück. Dann startet der Tag in unserem Training & Education Center“, sagt Shari Siebert von der Hahn Automation Group. Dabei können sich die Expertinnen von morgen im Fertigen eines Kreisels an einer CNC Maschine, Verlegen und Verbinden von elektrischen Leitungen, Aufbau und Inbetriebnahme von verbindungsprogrammierten Steuerungen nach Schaltplan,Programmierübungen an einem kollaborierenden Roboter, Erstellen von Programmabläufen sowie im Ausrichten und Erstellen eines Laserlichttasters versuchen. „Ein Abschiedsgeschenk mit einer Urkunde gibt es am Ende auch“, so Siebert.

Freie Plätze bietet ebenfalls noch die Robert Aebi GmbH in Simmern. Hier können Schülerinnen sich als Land- und Baumaschinenmechatronikerin ausprobieren. Frau erhält hier einen Einblick in Störungsdiagnose bei mechanischen, hydraulischen, elektrischen und elektronischen Systemen. Interessentinnen, die sich im Anschluss an den Girls’Day für eine Ausbildung in diesem Bereich entscheiden, lernen zudem die Bearbeitung von Werkstücken, programmieren von Neumaschinen und führen auch mal Schweißarbeiten durch.

Informationen zu Plätzen und Bewerbungsmöglichkeiten bietet die Website www.girlsday.de

Diese Unternehmen und Behörden in den Kreisen Rhein-Lahn und Rhein-Hunsrück bieten noch freie Plätze für den Girls’Day an:

- A. i. H. Autohaus, Simmern

- Autobahn GmbH des Bundes, Dörth

- Baubüro B 50/B 327, Kirchberg

- CompAir Druckluft Technik, Simmern

- DFH Gruppe, Simmern

- Drache Umwelttechnik, Diez

- EJ Deutschland GmbH, Boppard

- ERO GmbH, Simmern

- Forstamt, Boppard

- Flamro Brandschutz-Systeme, Leiningen

- GFA Paritetisches Pflegezentrum (Haustechnik), Beltheim

- noll Werkstätten, Fachbach

- Polizeiinspektion, Boppard

- Rabb IT Solutions, Katzenelnbogen

- Robert Aebi GmbH, Simmern

- Röchling Industrial, Lahnstein

Schäfer Kalk, Hahnstätten

- Schöntges Automobile, Braubach

- Schottel GmbH, Dörth

- Statistisches Landesamt, Bad-Ems

- Westnetz GmbH, Simmern

Anmerkung der Redaktion: es konnten nur Betriebe und Behörden aufgelistet werden, die zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses auf der Girls’Day-Website angezeigt wurden.