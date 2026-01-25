Kappensitzung in Kaub Von nordischen Brummern und unzustellbaren E-Mails Ulrike Bletzer 25.01.2026, 13:00 Uhr

i Köstlich: Steven Kilp gab bei der Kappensitzung das schönste Elslein von Kaub, das die Welt je gesehen hat. Ulrike Bletzer

Vier Stunden Klamauk: Die Kauber Jecken schaffen es auch in ereignisärmeren Zeiten immer wieder, in Sachen Lokalkolorit und darüber hinaus aus dem Vollen zu schöpfen. handgemachte, unverfälschte Fastnacht

Die Kauber Jecken haben's auch nicht leicht: „Hier ist ja nicht mehr so viel los“ – dieser Satz war bei der Kappensitzung im Blücherstädtchen immer wieder zu hören. Aber, um es vorwegzunehmen: Dieses „nicht so viel“ diente den Büttenrednern und Spaßmachern des Abends als Steilvorlage für eine ganze Menge – nämlich für rund vier Stunden Klamauk, vor Ironie und Selbstironie nur so sprühendem Tief- und herzerfrischend sinnentleertem Blödsinn.







Artikel teilen

Artikel teilen