Vier Stunden Klamauk: Die Kauber Jecken schaffen es auch in ereignisärmeren Zeiten immer wieder, in Sachen Lokalkolorit und darüber hinaus aus dem Vollen zu schöpfen. handgemachte, unverfälschte Fastnacht
Lesezeit 3 Minuten
Die Kauber Jecken haben's auch nicht leicht: „Hier ist ja nicht mehr so viel los“ – dieser Satz war bei der Kappensitzung im Blücherstädtchen immer wieder zu hören. Aber, um es vorwegzunehmen: Dieses „nicht so viel“ diente den Büttenrednern und Spaßmachern des Abends als Steilvorlage für eine ganze Menge – nämlich für rund vier Stunden Klamauk, vor Ironie und Selbstironie nur so sprühendem Tief- und herzerfrischend sinnentleertem Blödsinn.