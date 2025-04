Einmal im Jahr treffen sich die Landfrauen des Kreises zum Landfrauentag. In diesem Jahr drehte sich in Holzhausen vieles um das Thema „Reisen“.

Die Landfrauen haben längst Kurs in die Zukunft genommen. Die beiden jungen Frauen in der Doppelspitze, Carolin Haxel und Katja Paul, Vorsitzende der Landfrauen Rhein-Lahn, begrüßten jetzt in der Turnhalle in Holzhausen rund 160 Frauen zum Landfrauentag. Die Landfrauen bilden eine starke Gemeinschaft, deren ursprünglicher Ansatz, Erfahrungen und Wissen über die Herstellung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte auszutauschen, sich weiterentwickelt hat und den aktuellen Anforderungen angepasst wurde.

Doch nicht nur das, die Landfrauen sind an der gesellschaftlichen Entwicklung aktiv beteiligt in Gremien, Verbänden und öffentlichen Ämtern. Der Verband vernetzt Frauen auf dem Land in allen Lebensabschnitten – unabhängig vom Alter, Beruf und Familienstand. Sie unterstützen sich gegenseitig bei der Entwicklung von effizienten Strukturen und Strategien und neuen Denkmustern zur Bewältigung der komplexen Aufgaben von Frauen.

Gudrun Franz-Greis, Regionalvertreterin der rechtsrheinischen Kreise und deren Vertreterin im Präsidium des Landfrauenverbandes Rheinland-Nassau, hatte in ihrer Begrüßung zum Landfrauentag Zahlen dieses großen Netzwerks parat. Dem Landesverband Rheinland-Nassau gehören 17.000 Landfrauen an, aufgeteilt in 17 Kreisverbände. Es gibt über 40.000 Landfrauen in Rheinland-Pfalz und im deutschen Landfrauenverband sind es 450.000 Mitglieder. Somit ist er der größte Frauenverband in Deutschland und eine der größten Weiterbildungsträger in Rheinland-Pfalz.

i Die Tanzgruppe Euphoria beeindruckte mit fantastischen Choreografien. Uschi Weidner

Auf die Weiterbildung ging Gudrun Franz-Greis zu dem Projekt „Lecker – nachhaltig und von nebenan“ ein. Es entstand in Kooperation mit dem Verein zur Förderung der Landfrauenarbeit im räumlichen Bereich der ehemaligen Regierungsbezirke Koblenz und Trier und dem Verein Heimatwurzeln. Hier bieten die 17 Kreisverbände des Landfrauenverbandes Rheinland-Nassau rund 300 kostenlose Kurse an, mit dem Ziel, den Dialog zwischen Bevölkerung und Landwirten zu fördern, aber auch um selbst wieder mehr im eigenen Garten zu aktiv werden. Hier gibt es die drei Bereiche „Garten“, „Dialog Landwirtschaft“ und „Gartenprodukte haltbar machen“. Informationen und Termine gibt es im Internet lfvrln.de/lecker-nachhaltig-und-von-nebenan.

Unterhaltsames Rahmenprogramm

Gleich zu Beginn des umfangreichen Rahmenprogramms zeigten die jungen Tänzerinnen der Gruppe Euphoria aus Niedermeilingen einen Gardetanz, später traten sie noch einmal in frühlingsfrisch anmutenden Kostümen in einem Feentanz auf. Barbara Ohlemacher aus Holzhausen hatte für die Frauen Fotos und einen beeindruckenden Bericht von ihrer Reise nach Australien mitgebracht. Siebeneinhalb Wochen war sie dort unterwegs, buchte Bustouren und fand Unterkunft in Jugendherbergen, aber auch unter freiem Himmel. Gaby Bindzeck aus Miehlen erfreute die Frauen mit einem amüsanten Sketch „Fahrt nach der Königin“.

Im nächsten Jahr kann ein besonderer Geburtstag gefeiert werden: „70 Jahre Landfrauen“. 20 Jahre davon übte Gaby á Wengen das Amt der Vorsitzenden aus – 2016 trat sie nicht mehr zur Wahl an. Und da das Thema „Reisen“ als Motto für den Landfrauentag angesagt war, richtete Gaby á Wengen auch ein paar Worte an die Besucherinnen des Landfrauentags. Sie gab Informationen über eine in diesem Jahr noch geplante Fahrt der Landfrauen in die Sächsische Schweiz.

Einen Rück- und Ausblick auf gemeinsame Reisen der Landfrauen hielt Georg Hülsdünker bereit. Bunte Urlaubsbilder luden ein zum Träumen, untermalten seine Worte und entführten zum Schluss der Veranstaltung die Frauen ein Stück weit weg aus Holzhausen. Jedoch, wie es Barbara Ohlemacher nach ihrem Australienbericht formulierte, „Wo die Wurzeln sind, da ist man zu Hause.“