i An der Haltestelle Offheimer Straße in Elz sollte die Fahrt mit dem „LahnStar“ beginnen. Die Beförderung scheiterte jedoch. Anken Bohnhorst

Ein Mann aus Elz möchte mit seiner Frau und drei Enkelkindern nach Limburg fahren. Die Fahrt soll mit dem „LahnStar“ erfolgen, dem On-Demand-Service der Stadt Limburg. Die Familie steht pünktlich an der Haltestelle, der Bus kommt – und fährt ohne die kleine Gruppe ab. Was ist passiert? Ist die ganze Angelegenheit ein großes Missverständnis? Weshalb werden dem Mann weitere Buchungsmöglichkeiten beim „LahnStar“ verwehrt, und wieso antwortet ihm die Stadt nicht auf seine Nachfragen? Der Reihe nach.

Frank Menz wohnt in der Offheimer Straße in Elz, nur wenige Meter entfernt von jener Haltestelle, die auch der „LahnStar“ der Stadt Limburg anfährt. Von hier aus will Menz an einem Sonntag im Juli mit seiner Frau und den Enkeln zu einem Ausflug in die Domstadt starten. Im Online-Verfahren bucht er Fahrkarten für den „LahnStar“ und gibt an, dass ein Kindersitz benötigt wird. Die Enkelkinder von Frank Menz sind sechs, fünf und drei Jahre alt, weshalb entsprechend der deutschen Kindersitzpflicht alle drei einen besonderen Sitz oder eine Sitzerhöhung brauchen. Diese Ausstattung bietet der „LahnStar“ jedoch nicht, und das sorgt an jenem Sonntag an der Bushaltestelle in der Offheimer Straße für Ärger. Für Frank Menz und Familie fällt die Fahrt aus.

Die technische (Un-)Möglichkeit der App

Menz sagt, er habe bei seiner Buchung alle Mitfahrenden korrekt angegeben und auch eine Sitzerhöhung gebucht. Allerdings sei bei der App nur die Bestellung eines Kindersitzes möglich. Andere Optionen seien nicht vorhanden. Weil aber der „LahnStar“-Busfahrer auf mindestens eine weitere Sitzerhöhung bestanden habe, hätte er die Mitnahme verweigert. Der Fahrer habe sich auf „persönliche rechtliche Bedenken“ berufen, erinnert sich Menz. Gesetzliche Vorgabe oder Alter und Größe der Kinder hätten ihn ebenso wenig interessiert wie die Buchungsdetails. „Mein Versuch, seinen Namen zu erfahren oder telefonisch über den ,LahnStar’-Service zu klären, scheiterte. Der Fahrer fuhr ohne uns weiter“, berichtet Menz. Da der Fahrer ihm erklärt habe, sein Name sei mit der Buchung verknüpft, öffnet Menz seine „LahnStar“-App und stellt jetzt fest, dass er für weitere Buchungen gesperrt worden ist.

Einen Tag nach dem gescheiterten Transport wendet sich Frank Menz an die zuständige Mobilitätszentrale der Stadt und verlangt Erklärungen. Wie steht es um die Beförderungspflicht, will er wissen, und wie ist die Buchungsapp ausgelegt? Er argumentiert: „Die ,LahnStar’-App bietet nur die Möglichkeit, eine Sitzerhöhung zu buchen. Fahrgästen ist es daher faktisch nicht möglich, mehrere Kindersitze zu reservieren – ein Umstand, der nicht zu meinen Lasten ausgelegt werden darf. Die fehlende Funktionalität der App darf nicht zur Verweigerung der Beförderung führen, wenn die Buchung im Rahmen der App-Möglichkeiten erfolgt ist.“ Antworten bekommt Frank Menz nicht. Auf die Nachfrage dieser Zeitung reagiert die Stadt indes schon.

Darum wird die Buchungsapp gesperrt

„Im ,LahnStar’ ist generell aus Sicherheitsgründen nur die Mitnahme eines Kleinkinds möglich, da sich lediglich ein Kindersitz an Bord befindet. Dies ist im System auch nur so buchbar“, schreibt Larissa Wolfram-Kuhl, stellvertretende Pressesprecherin der Stadt. Sie bestätigt, dass Frank Menz eine Buchung für fünf Personen vorgenommen und auch eine Sitzerhöhung reserviert habe. „Eine Anmeldung von weiteren Kleinkindern mit Kindersitzen/Sitzerhöhungen war nicht erfolgt, ist aber auch systemseitig nicht möglich.“

Anders gesagt: Die Fahrt mit dem „LahnStar“ ist nur für ein Kleinkind gleichzeitig vorgesehen. Da „die vorgeschriebene Zahl an Kindersitzen erreicht war, konnte die Fahrt in dieser Form nicht durchgeführt werden. Die Mitnahme mehrerer Kleinkinder ohne entsprechende Sicherung ist aus haftungs- und sicherheitsrechtlichen Gründen ausgeschlossen. Sämtliche Verstöße gehen zulasten des Fahrers“, so Wolfram-Kuhl. Der Fahrer habe mithin keine andere Wahl gehabt, als die Mitnahme von Frank Menz und seiner Familie abzulehnen.

Zwei Versionen über Auseinandersetzung

Über die dann folgende Auseinandersetzung zwischen Menz und dem Fahrer gibt es zwei Versionen. Menz sagt gegenüber unserer Zeitung, er habe mit dem Fahrer argumentiert. Der habe schließlich das Gespräch mit dem Hinweis beendet, dass weitere Fahrgäste transportiert werden wollten. Die Sprecherin der Stadt spricht von einer „unglücklichen Situation“, die sich entwickelt habe. „Der Fahrgast stellte sich in die Schiebetür des Fahrzeugs und blockierte damit die Weiterfahrt.“ Durch dieses Manöver „verzögerte sich die Abfahrt erheblich, sodass der ,LahnStar’ den nächsten Kunden mit 13 Minuten Verspätung erreichte“.

Wegen dieses Verhaltens und um erneute Buchungen unter diesen Voraussetzungen zu vermeiden, habe man den Account von Frank Menz gesperrt. „Wir bedauern, dass es zu diesem Vorfall gekommen ist, und verstehen den Ärger der Familie. Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, dass wir uns strikt an die geltenden Sicherheitsvorschriften halten müssen und auch die Pünktlichkeit für nachfolgende Fahrgäste gewährleisten wollen.“

„ Eine Sperrung aufgrund eines unbegründeten Vorfalls ist inakzeptabel.“

Frank Menz über die Sperrung seiner App

Frank Menz hat dafür kein Verständnis. Er formuliert in seinem Schreiben an die Mobilitätszentrale der Stadt: „Die Sperrung meines App-Zugangs ohne Begründung oder Vorwarnung stellt nicht nur eine erhebliche Einschränkung meiner Mobilität dar, sondern kann – angesichts meiner anerkannten Schwerbehinderung – unter Umständen auch als Benachteiligung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zu werten sein. Insbesondere im ländlichen Raum, wo Alternativen fehlen, kommt dem Zugang zu barrierefreien Beförderungsangeboten eine besondere Bedeutung zu. Eine Sperrung aufgrund eines unbegründeten Vorfalls ist inakzeptabel.“

Dass die Stadt Limburg den Vorfall anders bewertet, kann Menz nur vermuten. Denn der Eingang seiner Beschwerde wird zwar quittiert. Eine Antwort aus der Verwaltung hat er indes bis Redaktionsschluss nicht bekommen.