Eine durch gehende Reisemöglichkeit von Bad Ems bis nach Dortmund, das klingt heute wie ein Bahnmärchen aus vergangenen Zeiten. Doch vor einigen Jahrzehnten war das real, genau wie die Güterverladung in der Kurstadt.
Heutige Bahnfahrer sind es gewohnt, dass sie von Bad Ems aus entweder in Koblenz oder in Limburg oder Gießen umsteigen müssen, außer, wenn es mit der Regionalbahn über Koblenz bis nach Andernach oder Mayen geht. Einst gab es allerdings durchgehende Reisemöglichkeiten bis nach Köln und weiter ins Ruhrgebiet.