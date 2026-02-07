Historie der Bahnstrecke Von Dortmund per Zug ohne Umsteigen nach Bad Ems Andreas Galonska 07.02.2026, 06:00 Uhr

i Beim Bahnhofsfest im Jahr 2008 wurde das Empfangsgebäude für Besucher geöffnet. Dort konnte man die Schalter aus früheren Zeiten – zum Teil mit einer Puppe ausgestattet – betrachten. Andreas Galonska

Eine durch gehende Reisemöglichkeit von Bad Ems bis nach Dortmund, das klingt heute wie ein Bahnmärchen aus vergangenen Zeiten. Doch vor einigen Jahrzehnten war das real, genau wie die Güterverladung in der Kurstadt.

Heutige Bahnfahrer sind es gewohnt, dass sie von Bad Ems aus entweder in Koblenz oder in Limburg oder Gießen umsteigen müssen, außer, wenn es mit der Regionalbahn über Koblenz bis nach Andernach oder Mayen geht. Einst gab es allerdings durchgehende Reisemöglichkeiten bis nach Köln und weiter ins Ruhrgebiet.







