Historie der Bahnstrecke
Von Dortmund per Zug ohne Umsteigen nach Bad Ems
Beim Bahnhofsfest im Jahr 2008 wurde das Empfangsgebäude für Besucher geöffnet. Dort konnte man die Schalter aus früheren Zeiten
Beim Bahnhofsfest im Jahr 2008 wurde das Empfangsgebäude für Besucher geöffnet. Dort konnte man die Schalter aus früheren Zeiten – zum Teil mit einer Puppe ausgestattet – betrachten.
Andreas Galonska

Eine durch gehende Reisemöglichkeit von Bad Ems bis nach Dortmund, das klingt heute wie ein Bahnmärchen aus vergangenen Zeiten. Doch vor einigen Jahrzehnten war das real, genau wie die Güterverladung in der Kurstadt.

Lesezeit 2 Minuten
Heutige Bahnfahrer sind es gewohnt, dass sie von Bad Ems aus entweder in Koblenz oder in Limburg oder Gießen umsteigen müssen, außer, wenn es mit der Regionalbahn über Koblenz bis nach Andernach oder Mayen geht. Einst gab es allerdings durchgehende Reisemöglichkeiten bis nach Köln und weiter ins Ruhrgebiet.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren