Den argentinischen Winter gegen den deutschen Sommer tauschen: Das haben Marisol und Juan nun bereits zum zweiten Mal getan und als Badeaufsicht im Birlenbacher Freibad gearbeitet. Nun aber war die Zeit für die Heimreise gekommen.

Der Sommerferien sind zu Ende und in den Supermarktregalen stehen schon Spekulatius und Lebkuchen: So steuert auch die Freibadsaison in Birlenbach ihrem Abschluss entgegen. Für Marisol und Juan bedeutete das bereits Kofferpacken und die Heimreise nach Buenos Aires: Seit Anfang Juni waren die beiden ausgebildeten argentinischen Rettungsschwimmer wieder als Badeaufsicht im Birlenbacher Freibad Einsatz. Am 1. September ging es dann nach drei Monaten wieder zurück in die Heimat. Ein Sommerjob, den sie nun bereits zum zweiten Mal ausübten.

Denn im vergangenen Jahr hatte Freibadpächterin Kirsten Darda die beiden jungen Leute erstmals nach Deutschland geholt – eine Erfahrung, die für beide Seiten so positiv war, dass man sich schnell einig war, auch 2025 die Freibadsaison in Birlenbach gemeinsam zu bestreiten. „Mit fünf sonnigen Wochen war es eine normale Freibadsaison“, zieht Darda eine erste Bilanz. Viel los war im heißen Juni und dann noch mal in der ersten Augusthälfte. Nach Ende der Schulferien und ein paar kühleren Tagen sank die Nachfrage dann aber deutlich und erholte sich auch nicht mehr.

„Die Gäste wissen, dass wir aus Argentinien sind, und haben uns auch schon Frühstück mitgebracht.“

Dieses Jahr waren die Beziehungen zu Kollegen und Badegästen dann noch mal ein Stück herzlicher, erzählt Marisol.

Wie schon im Jahr zuvor waren Marisol und Juan aber immer beschäftigt, denn wenn bei der Badeaufsicht mal wenig los war, dann wurden Hecken getrimmt und andere Pflegemaßnahmen durchgeführt. Außerdem waren sie auch noch in den Freibädern in Dauborn und Kirberg im Einsatz, die ebenfalls von Kirsten Darda als Pächterin betreut werden. Wie aber war nun der zweite Deutschlandaufenthalt für die beiden Argentinier? Haben sie vielleicht inzwischen etwas Deutsch gelernt? „Deutsch ist eine schwere Sprache“, gibt Marisol mit einem Seufzer zu bedenken.

Jetzt im zweiten Jahr sind aber die Beziehungen und Freundschaften zu den Kollegen spürbar gewachsen, und auch die Badegäste zeigten ihre Wertschätzung. „Die Gäste wissen, dass wir aus Argentinien sind, und haben uns auch schon Frühstück mitgebracht“, so Marisol. Auf diese Weise lernte sie unter anderem Mirabellen und Johannisbeeren kennen – Früchte, die ihr in ihrer Heimat bisher nicht begegnet waren. Als Argentinierin frönte sie aber auch in Birlenbach weiter dem Matetee, den sie aus ihrer Heimat mitgebracht hatte. Und was ist aber ihr deutsches Lieblingsessen? „Brezeln“, schwärmt Marisol, denn die gibt es offenbar in Argentinien nicht. Und auch das hiesige Pommessalz hat es ihr offenbar angetan. Juan wiederum ist begeistert von der hiesigen Wurst: Currywurst, Rindswurst und alles andere.

Sehnsucht nach Freund, Neffen und Hunden

Gearbeitet wurde nach Bedarf: mal fünf, mal sechs, mal sieben Stunden pro Schicht. In seiner Freizeit legte Juan noch das angesehene DLRG-Gold-Abzeichen bei der DLRG in Diez ab. Der Verein verstärkt seit Jahren auch die Badeaufsicht in Birlenbach. Da in Argentinien Rettungsschwimmer eine einjährige Schulausbildung durchlaufen müssen, profitierte Juan von seinem großen Vorwissen. „Wobei manche Sachen machen wir in Argentinien anders.“ Überraschendes Lob gab es dann aber für die Regeln des deutschen Alltags: „Die funktionieren hier“, betont Juan. „Würde man das aber in Argentinien probieren, gibt es nach einer Woche Chaos“, so die verschmitzte Vorhersage.

Zwischen DLRG-Abzeichen und Arbeit flog er zwischendurch für drei Tage nach Barcelona, um dort Rettungsschwimmerkollegen aus der Heimat zu besuchen. Für ihn ist daher klar, dass er auch nächstes Jahr wieder nach Birlenbach kommen möchte. Und da er in Argentinien als Rennwagenmechaniker arbeitet, steht der mehrmals verschobene Besuch des Nürburgrings immer noch auf der To-do-Liste. „Wir wollen noch mehr Argentinier hierherbringen“, sagt wiederum Marisol. Ob sie nächstes Jahr aber wieder dabei ist, weiß sie noch nicht. Denn nach drei Monaten in Deutschland vermisst sie dann doch arg ihren Freund, die Neffen und die Hunde zu Hause.