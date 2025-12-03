Urlaub im Mittelrheintal Von Billard bis Kino: Ferienhaus mit gewissem Extra Mira Zwick 03.12.2025, 10:00 Uhr

i Frank Hoffbauer (links) hat die ehemalige Klosterschenke im St. Goarshäuser Stadtteil Ehrenthal gepachtet. Sein Sohn Lasse (rechts) ist Teil des Start-ups Room Boom, ein Franchise-Unternehmen für innovative Ferienhausideen. Ein solches Ferienhaus ist nun dort entstanden - das erste dieser Art im Rhein-Lahn-Kreis. Mira Zwick

Im St. Goarshäuser Stadtteil Ehrenthal wurde die frühere Klosterschenke zu einem Ferienhaus umgestaltet. Doch mit einer gewöhnlichen Urlaubsunterkunft hat dies nichts zu tun. Ein Projekt, das zeigt, wie neue Unterkunftskonzepte auch aussehen können.

Zuerst eine Runde Billard, dann die Aussicht aus der eigenen Sauna oder dem beheizten Whirlpool ins idyllische Mittelrheintal genießen, zur Stärkung ein bisschen grillen oder Pizza backen, bevor es ins Pokerzimmer geht oder man es sich in einem der acht Kinosessel bei frischem Popcorn vor der Leinwand gemütlich macht, um einen Film zu gucken oder eine der Spielekonsolen anzuschmeißen.







