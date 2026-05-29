Ulrich Lautenschläger erzählt Vom Rockpalast-Fan zum Chef der Loreley Mira Zwick 29.05.2026, 18:00 Uhr

i Seit 16 Jahren hat er das Sagen auf der Loreley-Freilichtbühne: Bühnenpächter und Veranstaltungsmanager Ulrich Lautenschläger Enya Scherzer

Seit 16 Jahren hat er das Sagen auf der Loreley-Freilichtbühne. Zum großen Konzertjubiläum haben wir mit ihm über seinen Weg zu und mit dem besonderen Konzertort gesprochen.

Seit 16 Jahren prägt er die Entwicklung der Loreley-Freilichtbühne wie kaum ein anderer. Als Bühnenpächter und Veranstalter hat Ulrich Lautenschläger Tausenden Musikfans unvergessliche Musikmomente beschert. Dieser legendäre Ort hat ihn schon mit zehn Jahren in seinen Bann gezogen und sollte ihn nicht mehr loslassen.







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