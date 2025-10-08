Interview mit Auszubildendem Vom Polizisten zum Zugführer auf der Rheingaulinie 08.10.2025, 18:00 Uhr

i Ausbilder Uwe Schröder hat noch einige Hinweise für Mehmet Inanir, der bereits am Fahrsimulator Platz genommen hat. Er muss den virtuellen Zug über eine Strecke fahren, die so einige Schwierigkeiten aufweist. Andreas Galonska

Bei Bahnfahrern kommt schnell Unmut auf, wenn Züge viel zu spät sind oder ganz ausfallen. Die Vias-Verkehrsgesellschaft ermöglichte jetzt in ihrem Ausbildungszentrum einen Blick hinter die Kulissen, wobei auch ein Auszubildender zu Wort kommt.

Ausgefallene und stark verspätete Züge – das führt schnell zu Ärger bei den Bahnkunden, die mit den Zuständen bei der Personenbeförderung nicht einverstanden sind. Wie sieht aber die Lage bei den Triebwagenführern aus, wie steht es mit Auszubildenden in diesem Beruf?







