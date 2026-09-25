Nach Felssturz an der Loreley
Vollsperrung der B42: Das bedeutet es für Autofahrer
Noch ist die B42 unterhalb der Loreley einspurig befahrbar. Doch ab Montag muss die Straße für Felssicherungsmaßnahmen voll gesp
Noch ist die B42 unterhalb der Loreley einspurig befahrbar. Doch ab Montag muss die Straße für Felssicherungsmaßnahmen voll gesperrt werden.
Mira Zwick

Die B42 wird ab Montag zwischen St. Goarshausen und Kaub monatelang gesperrt. Das trifft auch den Schienenersatzverkehr. Wir haben beim Landesbetrieb Mobilität und der Deutschen Bahn nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Felssturz unterhalb der Loreley Ende August steht inzwischen fest, dass die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub am kommenden Montag, 28. September, bis ins nächste Jahr hinein für Felssicherungsmaßnahmen voll gesperrt werden muss. Doch nicht nur der Autoverkehr ist davon betroffen.
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