Ausverkauft in Rekordzeit, stimmungsvolle Showtänze und edle Weine: „Wein und Showtanz“ in Dörscheid begeisterte das Publikum und ließ die Herzen höherschlagen. Ein Abend voller Emotionen und Genuss.

Sie sind heute noch ganz selig, wenn sie sich an ihre Veranstaltung zurückerinnern: „,Wein und Showtanz“ war ein voller Erfolg“, freuen sich Birgit Sommer und Connie Glabus-Erb. Innerhalb kürzester Zeit war die Veranstaltung komplett ausverkauft, und obwohl sie die Kapazitäten von 140 auf 168 Plätze erhöhten, war die Nachfrage nach Karten noch immer nicht gestillt werden.

Von der Planung hin zum gelungenen Abend

Im Vorfeld gab es für die beiden Veranstalterinnen – ihres Zeichens Vorsitzende und Vorstandsmitglied des SG Eintracht Dörscheid – viel zu organisieren. Vor mehr als einem Jahr starteten die Vorbereitungen. Und die Arbeit hat sich gelohnt: „Es war alles gut getaktet und wir hatten einen sehr guten Zeitplan, wann was vorbereitet wird“, berichtet Birgit Sommer. Dabei verheimlicht sie nicht, dass all das nur mit der Unterstützung der Sportvereinsmitglieder, aber auch der jüngeren Generationen möglich war, die sich gern dazu bereit erklärt hatten, tatkräftig mitzuhelfen. „Wir hatten die Idee, dass die Söhne unserer Mitglieder der Frauensportgruppe plus eine junge Frau aus dem Dorf die Getränke ausschenken“, erläutert Conni Glabus-Erb und Birgit Sommer resümiert: „Das hat alles wirklich super funktioniert.“

Als "Kriegerinnen und Krieger" waren die ReBorns aus Bornich angereist. Birgit Sommer "Komm wir reisen mit der Zeitmaschine" hieß es bei den Tänzern der SG Dachsenhausen. Birgit Sommer "God is a DJ" hieß es bei der Showtanzgruppe der SG Kaub. Birgit Sommer Die Silver Sparks aus Kamp-Bornhofen waren mit ihrem Tanz unter dem Motto "From Rain to Sunshine" mit dabei und sorgten mit ihrem Tanz für strahlende Geischter. Birgit Sommer Ein "Winterwonderland" hatte die Gruppe des CCO Lahnstein mit im Gepäck. Birgit Sommer 1 / 5

Und so war alles perfekt vorbereitet, als die ersten Gäste schon eine Stunde vor Programmbeginn eintrudelten, um die besten Plätze zu ergattern. Und ab da lief alles wie am Schnürchen, berichten die beiden Organisatorinnen: Birgit Sommer führte gemeinsam mit Uli Lenz durchs Programm. Und die regionalen Winzer wechselten sich mit der Vorstellung ihrer Weine, die an diesem Abend ausgeschenkt wurden, mit den Showtanzgruppen aus der Region ab. „Wir haben zuerst befürchtet, die Tänzerinnen wären froh über eine Pause nach Fastnacht, aber alle waren sichtlich erfreut darüber, ihre Tänze noch mal zeigen zu können, bevor sie sich auf die nächste Session vorbereiten“, erzählen Sommer und Glabus-Erb von dem Abend.

Wird es eine Wiederholung geben?

Aber warum war eigentlich der Bornicher Uli Lenz dabei, habe sich so manch einer gefragt. Sommer klärt auf: „Vor 25 Jahren gab es schon mal ein ähnliches Fest in Dörscheid unter dem Titel ,Sekt verzaubert’, seinerzeit organisierst von Uli Lenz. Damals haben der Sport- und der Gesangverein schon aktiv mitgeholfen. Und schon damals haben wir gesagt, dass es eine Wiederholung geben soll. Das war nun die passende Gelegenheit.“ Und genau diese Frage kam dieses Mal wieder auf beim begeisterten Publikum: Wird es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben? Conni Glabus-Erb und Birgit Sommer zieren sich etwas bei der Antwort. Auf der einen Seite war ein solcher Abend ein lang gehegter Traum von Birgit Sommer, der nun in Erfüllung gegangen ist, und auf der anderen Seite sind sich beide einig, dass es ein hoher organisatorischer Aufwand im Vorfeld war. Trotz der vielen positiven Rückmeldungen schließen die beiden aus, dass es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben wird. Wie es in den kommenden Jahren aussehen wird, das lassen die beiden aber mit einem Schmunzeln um die Lippen offen.