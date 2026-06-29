Vorstand zieht nach Limburg
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg stimmt Fusion zu
Die Vorstände der beteiligten Banken mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates (von links): Erich Serwas, Lothar Klein, Michael Ma
Die Vorstände der beteiligten Banken mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates (von links): Erich Serwas, Lothar Klein, Michael Mager, Aufsichtsratsvorsitzender Udo Triesch, Matthias Berkessel, Andreas Zeiselmaier und Marc Barber.
Volksbank/S. Bersch

Aus drei mach eins: Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg wird mit der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank verschmelzen. Das soll die Eigenständigkeit sichern.

Lesezeit 3 Minuten
Die Vertreterversammlung der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg hat in Bad Ems wichtige Weichen für die Zukunft der Genossenschaftsbank gestellt. Mit einer Zustimmung von 100 Prozent votierten die Vertreter für eine Verschmelzung der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg mit der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank, die im benachbarten Rheingau-Taunus Kreis in Hessen tätig ist.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren