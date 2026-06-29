Aus drei mach eins: Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg wird mit der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank verschmelzen. Das soll die Eigenständigkeit sichern.
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Die Vertreterversammlung der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg hat in Bad Ems wichtige Weichen für die Zukunft der Genossenschaftsbank gestellt. Mit einer Zustimmung von 100 Prozent votierten die Vertreter für eine Verschmelzung der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg mit der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank, die im benachbarten Rheingau-Taunus Kreis in Hessen tätig ist.