Vorstand zieht nach Limburg Volksbank Rhein-Lahn-Limburg stimmt Fusion zu Hilko Röttgers 29.06.2026, 10:00 Uhr

i Die Vorstände der beteiligten Banken mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates (von links): Erich Serwas, Lothar Klein, Michael Mager, Aufsichtsratsvorsitzender Udo Triesch, Matthias Berkessel, Andreas Zeiselmaier und Marc Barber. Volksbank/S. Bersch

Aus drei mach eins: Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg wird mit der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank verschmelzen. Das soll die Eigenständigkeit sichern.

Die Vertreterversammlung der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg hat in Bad Ems wichtige Weichen für die Zukunft der Genossenschaftsbank gestellt. Mit einer Zustimmung von 100 Prozent votierten die Vertreter für eine Verschmelzung der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg mit der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank, die im benachbarten Rheingau-Taunus Kreis in Hessen tätig ist.







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