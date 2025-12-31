2025 an Rhein und Lahn Vogelgrippe erreicht den Rhein-Lahn-Kreis Till Kronsfoth 31.12.2025, 09:00 Uhr

i Hühner stehen in einem Stall eines Betriebes mit Eiern aus Freilandhaltung. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Im Herbst erreichte die Vogelgrippe den Rhein-Lahn-Kreis, Katzenelnbogen organisierte einen Workshop unter Bürgerbeteiligung zur Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes, und die Sanierung der L335 wurde nach elf Jahren abgeschlossen.

2025 erlebte Europa die massivste Geflügelpest-Welle seit 80 Jahren. Den Rhein-Lahn-Kreis erreichte die umgangssprachlich als Vogelgrippe bezeichnete Seuche im November. Ein in der VG Diez gefundener Kranich war mit dem Erreger infiziert. Weitere bestätigte Fälle im Kreis folgten nur Tage später.







