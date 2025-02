Kreppelkaffee Hahnstätten Völlig losgelöst: Zeitreise in die schrillen 80er-Jahre Rolf-Peter Kahl 18.02.2025, 11:00 Uhr

i Einen grandiosen Auftritt lieferte die aus Oberbrechen angereiste Formation "Sweet Punch" ab. Rolf-Peter Kahl

Gute Laune garantiert: Der Kreppelkaffee der Hahnstätter Damenelferrat überzeugte auch in seiner 45. Ausgabe und sorgte wieder für ein prall gefülltes Programm und ein ausverkauftes Dorfgemeinschaftshaus.

Bunt, schrill und völlig losgelöst! So präsentierte sich am vergangenen Sonntag das mit rund 450 närrischen Gästen völlig ausverkaufte Dorfgemeinschaftshaus, die sich beim diesjährigen Kreppelkaffee auf eine wilde Reise in die 80er-Jahre begab. Mit Aerobic-Anzügen aus Ballonseide, Schweißbändern, Tennissocken, Karottenjeans und Neuer Deutschen Welle wurde gefeiert, getanzt und gelacht, bis die Dauerwelle glühte und die Wände wackelten.

