Außergewöhnlicher Konzertabend Vision String Quartet bringt besondere Klänge nach Diez Andreas E. Müller 12.10.2025, 14:30 Uhr

i Das „Vision String Quartet“ kam erneut nach Diez ins Schloss Oranienstein und bot einen Brückenschlag aus klassischer europäischer Musik, persischer Folklore und Jazz. Andreas Müller

Orientalische Klänge meets Klassik meets Jazz: Bei der jüngsten Ausgabe der Oraniensteiner Konzerte in Diez spielte das „Vision String Quartet“ gemeinsam mit dem Gitarristen Mahan Mirarab. Das führte zur „Rhythmischen Überforderung eines Geigers“.

Das „Vision String Quartet“ ist nach sechs Jahren nach Oranienstein zurückgekehrt. Dabei haben die klassisch ausgebildeten Musiker gekonnt mit einem Brückenschlag zwischen klassischer europäischer Musik, traditionell persischer Folklore und Jazz begeistert.







