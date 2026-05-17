Einsatz in Psychiatrie Vier Verletzte bei Randale in St. Elisabeth Lahnstein Philipp Lauer 17.05.2026, 12:31 Uhr

i Im St. Elisabeth in Lahnstein gab es am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz. Tobias Lui

Großeinsatz in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, St. Elisabeth Lahnstein: Eine Patientin hielt Freitagabend, 15. Mai, rund 70 Einsatzkräfte auf Trab. Auf Anfrage der Rhein-Lahn-Zeitung teilen Polizei und Feuerwehr mit, was bekannt ist.

Zu einem größeren Einsatz in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, St. Elisabeth Lahnstein, rückten rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht von Freitag, 15. Mai, auf Samstag aus. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Patientin im Aufenthaltsraum auf der Station 1a, im ersten Obergeschoss randaliert.







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