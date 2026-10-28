True Crime trifft Marksburg Vier Serienmörder, vier Lebenswege: Rhenserin liest vor Mira Zwick 28.10.2026, 14:00 Uhr

i In ihrem True-Crime-Podcast „Keine Gnade“ spricht Heike Schlosser über die Hintergründe wahrer Kriminalfälle. Nun hat sie ihr erstes Buch herausgebracht – „Keine Gnade – Deutsche Serienmörder“ – und stellt es am Samstag bei einer Lesung auf der Marksburg vor. Joanna Sionkowski - Jo Beck Visionwork & Photography

Was treibt Menschen zum Mord? Die Rhenserin Heike Schlosser liest auf der Marksburg aus ihrem True-Crime-Buch über vier Serienmörder. Wir haben mit ihr über dunkle Abgründe, prägende Kindheitserlebnisse und die Suche nach den Motiven gesprochen.

Warum wird ein Mensch zum Mörder? Diese Frage beschäftigt Heike Schlosser aus Rhens seit ihrer Kindheit. In ihrem True-Crime-Podcast „Keine Gnade“ geht sie den Hintergründen wahrer Kriminalfälle nach. Nun hat sie ihr erstes Buch herausgebracht: In „Keine Gnade – Deutsche Serienmörder“ beschäftigt sie sich mit vier Tätern und den Lebensgeschichten, Motiven und Entwicklungen, die hinter ihren Verbrechen stehen.







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