Was treibt Menschen zum Mord? Die Rhenserin Heike Schlosser liest auf der Marksburg aus ihrem True-Crime-Buch über vier Serienmörder. Wir haben mit ihr über dunkle Abgründe, prägende Kindheitserlebnisse und die Suche nach den Motiven gesprochen.
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Warum wird ein Mensch zum Mörder? Diese Frage beschäftigt Heike Schlosser aus Rhens seit ihrer Kindheit. In ihrem True-Crime-Podcast „Keine Gnade“ geht sie den Hintergründen wahrer Kriminalfälle nach. Nun hat sie ihr erstes Buch herausgebracht: In „Keine Gnade – Deutsche Serienmörder“ beschäftigt sie sich mit vier Tätern und den Lebensgeschichten, Motiven und Entwicklungen, die hinter ihren Verbrechen stehen.