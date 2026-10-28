True Crime trifft Marksburg
Vier Serienmörder, vier Lebenswege: Rhenserin liest vor
In ihrem True-Crime-Podcast „Keine Gnade“ spricht Heike Schlosser über die Hintergründe wahrer Kriminalfälle. Nun hat sie ihr er
In ihrem True-Crime-Podcast „Keine Gnade“ spricht Heike Schlosser über die Hintergründe wahrer Kriminalfälle. Nun hat sie ihr erstes Buch herausgebracht – „Keine Gnade – Deutsche Serienmörder“ – und stellt es am Samstag bei einer Lesung auf der Marksburg vor.
Joanna Sionkowski - Jo Beck Visionwork & Photography

Was treibt Menschen zum Mord? Die Rhenserin Heike Schlosser liest auf der Marksburg aus ihrem True-Crime-Buch über vier Serienmörder. Wir haben mit ihr über dunkle Abgründe, prägende Kindheitserlebnisse und die Suche nach den Motiven gesprochen.

Lesezeit 8 Minuten
Warum wird ein Mensch zum Mörder? Diese Frage beschäftigt Heike Schlosser aus Rhens seit ihrer Kindheit. In ihrem True-Crime-Podcast „Keine Gnade“ geht sie den Hintergründen wahrer Kriminalfälle nach. Nun hat sie ihr erstes Buch herausgebracht: In „Keine Gnade – Deutsche Serienmörder“ beschäftigt sie sich mit vier Tätern und den Lebensgeschichten, Motiven und Entwicklungen, die hinter ihren Verbrechen stehen.
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