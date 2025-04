Vier Einsätze innerhalb weniger Stunden, um brennende Mülltonnen zu löschen, musste die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Katzenelnbogen in der Nacht von Montag auf Dienstag abarbeiten. Los ging es um 22.50 Uhr in der Aarstraße. „Vor Ort brannte eine Großraummülltonne“, heißt es in der Einsatzmeldung. Die Tonne und der darin befindliche Müll wurden großflächig abgelöscht, der Einsatz war nach einer guten halben Stunde beendet und wurde an die Polizei übergeben.

Der zweite Einsatz folgte um 0.44 Uhr in der Burgstraße. Alarmiert wurden die Wehren Katzenelnbogen und Allendorf. Vor Ort brannten laut Einsatzbericht zwei Mülltonnen. Die Tonnen und der darin befindliche Müll wurden ebenfalls großflächig abgelöscht. Auch dieser Einsatz dauerte etwa eine halbe Stunde und wurde an die Polizei übergeben.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Kaum aber waren die Einsatzkräfte in das Feuerwehrgerätehaus zurückgekehrt, folgte schon die nächste Alarmierung. Denn bereits um 1.20 Uhr brannte „In der Sommerbach“ in Klingelbach wieder eine Mülltonne. Auch diese Tonne und der darin befindliche Müll wurden großflächig abgelöscht. Der Einsatz war ebenfalls nach einer halben Stunde zu Ende, und die Polizei übernahm. Damit war die Nacht für die Freiwilligen der Katzenelnbogener Feuerwehr jedoch noch nicht beendet. Denn um 2.45 Uhr wurden sie zusammen mit der Allendorfer zum vierten Mal innerhalb von rund vier Stunden alarmiert. In der Hofstraße in Katzenelnbogen brannte wieder eine Mülltonne. Einsatzdauer und Vorgehen gestaltete sich wie zuvor.

i Am Tag danach waren in Katzenelnbogen noch verkohlte Inhalte der Mülltonnen zu sehen. Uschi Weidner

Möglicherweise wurden die Vorfälle durch den Abfallkalender begünstigt. So wurden am Dienstag in Katzenelnbogen die blauen Tonnen und in Klingelbach die blauen und schwarzen Tonnen geleert. Allerdings mahnt die Feuerwehr, nicht zu spekulieren: „Es wird darum gebeten, von Spekulationen und Mutmaßungen abzusehen“, so der Aufruf. „Die Polizei ist informiert und ermittelt entsprechend.“ Die Ermittlungen laufen, bestätigt die Polizei auf Nachfrage.